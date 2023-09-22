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Анналена Бербок: Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не должны подвергаться сомнению

Анналена Бербок: Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не должны подвергаться сомнению "Территориальная целостность и суверенитет как Армении, так и Азербайджана не должны подвергаться сомнению2.
Другие страны
22 сентября 2023 г. 05:43
Анналена Бербок: Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не должны подвергаться сомнению

"Территориальная целостность и суверенитет как Армении, так и Азербайджана не должны подвергаться сомнению2.

Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе.

Немецкий министр призвал Азербайджан и Армению вернуться к переговорам при посредничестве Евросоюза:

"Этот конфликт привел к многочисленным жертвам с момента его начала более 30 лет назад. Нам, народам региона, нужен прочный мир между Арменией и Азербайджаном".

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Версия на азербайджанском языке Annalena Berbok: “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi şübhə altına alınmamalıdır”

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