Анналена Бербок: Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не должны подвергаться сомнению

"Территориальная целостность и суверенитет как Армении, так и Азербайджана не должны подвергаться сомнению2.

"Территориальная целостность и суверенитет как Армении, так и Азербайджана не должны подвергаться сомнению2.

Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе.

Немецкий министр призвал Азербайджан и Армению вернуться к переговорам при посредничестве Евросоюза:

"Этот конфликт привел к многочисленным жертвам с момента его начала более 30 лет назад. Нам, народам региона, нужен прочный мир между Арменией и Азербайджаном".