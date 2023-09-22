Анналена Бербок: Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не должны подвергаться сомнению

"Территориальная целостность и суверенитет как Армении, так и Азербайджана не должны подвергаться сомнению2.
Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Карабахе.
Немецкий министр призвал Азербайджан и Армению вернуться к переговорам при посредничестве Евросоюза:
"Этот конфликт привел к многочисленным жертвам с момента его начала более 30 лет назад. Нам, народам региона, нужен прочный мир между Арменией и Азербайджаном".