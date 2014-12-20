​В Анкаре задержаны около 100 митингующих за светское образование

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Полиция задержала более 100 участников демонстрации сторонников светского образования в столице Турции Анкаре в субботу.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", демонстрация была организована профсоюзом работников образования под лозунгом "за светское образование и уважение к труду". Полиция применила слезоточивый газ и водометы, а также задержала десятки активистов после того, как демонстранты направились к деловому центру столицы Турции - Кызылаю, где с прошлого года действует запрет на проведение массовых акций.

С точки зрения правящей в Турции Партии справедливости и развития, религиозное образование является необходимым для борьбы с исламским экстремизмом. Против входящих в турецкую школьную программу уроков религиозной этики выступает оппозиционная Народно-республиканская партия.