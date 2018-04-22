Анкара жестко осудила доклад Госдепа о соблюдении прав человека в мире

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Анкара разочарована ежегодным докладом Госдепа США о правах человека, говорится в заявлении МИД Турции.

«В разделе доклада, посвященном Турции, утверждения и обвинения кругов, связанных с террористами, представлены как непреложная истина. Доклад составлен безответственно», - говорится в заявлении, передает Report со ссылкой на Агентство Анадолу.

Несмотря на серьезную борьбу с терроризмом, Турция сохраняет приверженность ценностям демократии, правам человека и принципу верховенства закона, отмечается в заявлении.

«Турецкий раздел доклада Госдепа США, опубликованного 20 апреля 2018 года, содержит неприемлемые обвинения и претензии к Турции. Меры, принятые Турцией в рамках справедливой и законной борьбы с террористическими организациями ДЕАШ (ИГИЛ - ред.), PKK/YPG, FETÖ и DHKP-C, представлены в форме, не отражающей сути происходящего», - говорится в заявлении.

В частности, в Госдепе США проигнорировали борьбу Турции с террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ), сторонники которого предприняли попытку военного переворота, говорится в документе.

В документе подчеркивается, что Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом, который сам по себе является нарушением прав человека, сохранит приверженность международным обязательствам и продолжит шаги по дальнейшему укреплению основных прав и свобод в стране.

Госдепартамент США обнародовал 20 апреля свой очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором подверг критике прежде всего Сирию, Мьянму, КНДР, Китай, Иран, Турцию, Венесуэлу и Россию. В предисловии к докладу, составленном от имени и.о. госсекретаря США Джона Салливана, "правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи" характеризуются как нарушители прав и свобод собственного населения "на ежедневной основе". "Как следствие" правительства этих четырех государств являются "силами нестабильности", полагает и.о. шефа американской дипломатии.