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    Давутоглу: Анкара старается минимизировать ущерб, нанесенный экономике введенными Россией ограничениями

    Мы готовимся рассмотреть и принять комплекс структурных мер

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Анкара готовится принять структурные меры, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный турецкой экономике введенными Россией ограничениями, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы готовимся рассмотреть и принять комплекс структурных мер, чтобы компенсировать турецким компаниям ущерб от российского эмбарго, в частности в аграрной и туристической сферах", - сказал Давутоглу журналистам в пятницу на борту самолета, возвращаясь на родину после визита в Баку. Его цитирует телеканал NTV.

    Ранее премьер-министр заявлял, что турецкое правительство окажет поддержку экспортерам и туристическому сектору, которые могут в наибольшей степени пострадать от объявленных Россией ограничительных мер.

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