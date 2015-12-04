Давутоглу: Анкара старается минимизировать ущерб, нанесенный экономике введенными Россией ограничениями

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Анкара готовится принять структурные меры, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный турецкой экономике введенными Россией ограничениями, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы готовимся рассмотреть и принять комплекс структурных мер, чтобы компенсировать турецким компаниям ущерб от российского эмбарго, в частности в аграрной и туристической сферах", - сказал Давутоглу журналистам в пятницу на борту самолета, возвращаясь на родину после визита в Баку. Его цитирует телеканал NTV.

Ранее премьер-министр заявлял, что турецкое правительство окажет поддержку экспортерам и туристическому сектору, которые могут в наибольшей степени пострадать от объявленных Россией ограничительных мер.