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Анкара продолжит беспристрастно и справедливо применять Конвенцию Монтрё

Анкара продолжит беспристрастно и справедливо применять Конвенцию Монтрё Анкара продолжит беспристрастно и справедливо обеспечивать режим прохода проливов в рамках условий Конвенции Монтрё.
Другие страны
12 августа 2023 г. 17:30
Анкара продолжит беспристрастно и справедливо применять Конвенцию Монтрё

Анкара продолжит беспристрастно и справедливо обеспечивать режим прохода проливов в рамках условий Конвенции Монтрё.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"Черное море всегда называли морем мира. Мы напоминаем нашим некоторым союзникам, что наличие в Черном море большого количества сил не укрепит безопасность, а наоборот усилит напряженность. Турция продолжит, как и прежде, применять Конвенцию Монтрё беспристрастно, справедливо и сдержанно", - сказал он.

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