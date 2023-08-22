Анкара призвала ЕС одобрить вступление Турции в союз

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Европейский союз (ЕС) одобрить заявку республики на вступление, пока есть такая возможность.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Членство Турции в ЕС открывает новые возможности как для ЕС, так и для нашего региона. Я рекомендую европейским лидерам воспользоваться новым окном возможностей, пока оно не закрылось", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль.
Глава болгарского МИД в свою очередь заявила о поддержке Софией вступления Анкары в ЕС.
"Турция находится в процессе вступления в ЕС. Болгария, являясь его членом, поддерживает европейские устремления Анкары", - отметила Габриэль.