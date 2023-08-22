Анкара призвала ЕС одобрить вступление Турции в союз

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Европейский союз (ЕС) одобрить заявку республики на вступление, пока есть такая возможность.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Европейский союз (ЕС) одобрить заявку республики на вступление, пока есть такая возможность.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Членство Турции в ЕС открывает новые возможности как для ЕС, так и для нашего региона. Я рекомендую европейским лидерам воспользоваться новым окном возможностей, пока оно не закрылось", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль.

Глава болгарского МИД в свою очередь заявила о поддержке Софией вступления Анкары в ЕС.

"Турция находится в процессе вступления в ЕС. Болгария, являясь его членом, поддерживает европейские устремления Анкары", - отметила Габриэль.