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Анкара призвала ЕС одобрить вступление Турции в союз

Анкара призвала ЕС одобрить вступление Турции в союз Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Европейский союз (ЕС) одобрить заявку республики на вступление, пока есть такая возможность.
Другие страны
22 августа 2023 г. 15:04
Анкара призвала ЕС одобрить вступление Турции в союз

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Европейский союз (ЕС) одобрить заявку республики на вступление, пока есть такая возможность.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Членство Турции в ЕС открывает новые возможности как для ЕС, так и для нашего региона. Я рекомендую европейским лидерам воспользоваться новым окном возможностей, пока оно не закрылось", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль.

Глава болгарского МИД в свою очередь заявила о поддержке Софией вступления Анкары в ЕС.

"Турция находится в процессе вступления в ЕС. Болгария, являясь его членом, поддерживает европейские устремления Анкары", - отметила Габриэль.

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Версия на английском языке Ankara urges EU to approve Türkiye’s entry into union

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