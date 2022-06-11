Анкара ожидает ответа Москвы по возможной встрече РФ, Украины, Турции, ООН по зерну

Анкара ожидает от Москвы ответа на предложение провести встречу между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросам вывоза зерна из украинских портов.

Анкара ожидает от Москвы ответа на предложение провести встречу между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросам вывоза зерна из украинских портов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.

"Мы провели переговоры с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым в Анкаре, в ходе которых мы обсудили возобновление переговоров и снятие ограничений на поставки зерна. Мы считаем, что предложенный ООН план (по вывозу зерна из украинских портов) является самым правильным, и сторонам следует его обсудить. Мы заявили о готовности провести в Стамбуле встречу по этому вопросу между Россией, Украиной, Турцией и ООН, это предложение ООН. Наша позиция была ясно донесена, сейчас мы ждем ответа от России как по встрече, так и по другим деталям", - заявил Чавушоглу.