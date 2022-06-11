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Анкара ожидает ответа Москвы по возможной встрече РФ, Украины, Турции, ООН по зерну

Анкара ожидает ответа Москвы по возможной встрече РФ, Украины, Турции, ООН по зерну Анкара ожидает от Москвы ответа на предложение провести встречу между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросам вывоза зерна из украинских портов.
Другие страны
11 июня 2022 г. 15:20
Анкара ожидает ответа Москвы по возможной встрече РФ, Украины, Турции, ООН по зерну

Анкара ожидает от Москвы ответа на предложение провести встречу между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросам вывоза зерна из украинских портов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.

"Мы провели переговоры с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым в Анкаре, в ходе которых мы обсудили возобновление переговоров и снятие ограничений на поставки зерна. Мы считаем, что предложенный ООН план (по вывозу зерна из украинских портов) является самым правильным, и сторонам следует его обсудить. Мы заявили о готовности провести в Стамбуле встречу по этому вопросу между Россией, Украиной, Турцией и ООН, это предложение ООН. Наша позиция была ясно донесена, сейчас мы ждем ответа от России как по встрече, так и по другим деталям", - заявил Чавушоглу.

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Версия на английском языке Ankara waiting for Moscow’s response on possible grain export meeting of Russia, Ukraine, Turkiye, UN

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