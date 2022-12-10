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Анкара ожидает от Москвы выполнения пунктов договоренностей по Сирии

Анкара ожидает от Москвы выполнения пунктов договоренностей по Сирии В ходе очередного раунда политических консультаций с РФ Анкара вновь довела до сведения официальной Москвы о необходимости выполнения положений договоренностей по Сирии, в том числе по вопросу вывода боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК) из отдел
Другие страны
10 декабря 2022 г. 12:23
Анкара ожидает от Москвы выполнения пунктов договоренностей по Сирии

В ходе очередного раунда политических консультаций с РФ Анкара вновь довела до сведения официальной Москвы о необходимости выполнения положений договоренностей по Сирии, в том числе по вопросу вывода боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК) из отдельных сирийских районов.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Турции.

В рамках двухдневных консультаций (8-9 декабря) были обсуждены вопросы реформирования ООН, реализации "зернового соглашения", ситуации в Украине, Ливии и Сирии, а также механизмы ООН по гуманитарным операциям на сирийской территории.

Анкара подчеркнула решимость продолжения борьбы с террористами РКК и сирийским ответвлением этой организации (YPG). Турецкая сторона довела до сведения России необходимость выполнения пунктов договоренностей по Сирии от октября 2019 года.

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