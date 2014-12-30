Анкара отвергла обвинения в контрабанде оружия для ИГ через Турцию

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Турецкий МИД опроверг во вторник вывод из подготовленного для Совбеза ООН доклада, в котором территория Турции названа одним из основных путей контрабанды оружия для террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра".

Ранее группой ООН по наблюдению за соблюдением режима санкций по отношению к "Аль-Каиде" и связанных с ней организаций был обнародован доклад, согласно которому "оружие, находящееся у ИГ и "Джебхат ан-Нусра", было захвачено у армии Ирака, в меньшей степени Сирии, или незаконно получено, в первую очередь по маршрутам, которые проходят через Турцию".

"Мы считаем содержащиеся в докладе ООН обвинения в адрес Турции безосновательными", — заявил пресс-секретарь МИД Турции Таню Бильгич на брифинге в Анкаре.

Он добавил, что Турция относит ИГ и "Джебхат ан-Нусра" к террористическим организациям и вместе с международным сообществом участвует в борьбе с ними.

"ИГ имеет большое количество оружия, которое было в основном захвачено у иракской и сирийской армий. Особенно много оружия было захвачено на складах боеприпасов в Мосуле", — сказал Бильгич.

Пресс-секретарь турецкого МИД отметил, что члены группы ООН посетили Турцию в сентябре и не поднимали вопрос о "контрабанде оружия", хотя борьба с ИГ широко обсуждалась в ходе визита. По словам Бильгича, Анкара попросит ООН "дать объяснения" в связи с опубликованным докладом, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.