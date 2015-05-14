Анкара отклонила предложение России по ПРО из-за цены

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Анкара отказалась от российского предложения по поставке компонентов системы противоракетой обороны (ПРО) из-за высокой цены, заявил министр обороны Турции Исмет Йылмаз, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Заявка России снята с повестки дня из-за высокой цены, которая составляет 9,9 млрд. долларов. Для нас при оценке оставшихся заявок важно соблюдение четырех критериев - трансфер технологий, производство компонентов ПРО в Турции, поставка в ближайшее время и разумная цена. Китайская заявка в этом отношении опережает другие", - заявил Йылмаз в интервью агентству Anadolu.

Если у Турции не получится подписать контракт с Китаем, то затем, исходя из данных критериев, будет рассматриваться заявка франко-итальянской компании, и в последнюю очередь - американского участника, добавил министр.

Тендер на закупку компонентов для системы ПРО на 4 миллиарда долларов был объявлен Турцией в 2009 году. Победителем в сентябре 2013 года была объявлена китайская компания CPMIEC, которая предложила цену в 3,4 млрд. долларов. Помимо китайской компании, свои заявки представили американский консорциум Raytheon & Lockheed Martin, франко-итальянской концерн Eurosam и российский "Рособоронэкспорт". Объявление о победе Китая вызвало давление на Турцию со стороны ее союзников по НАТО. Окончательные итоги тендера не подведены до сих пор.