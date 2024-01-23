О нас

Анкара опровергла данные о планах отправлять из Италии в Турцию африканских мигрантов

Анкара опровергла данные о планах отправлять из Италии в Турцию африканских мигрантов Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы достигнутой с Римом договоренности отправлять африканских беженцев с территории Италии в Турцию.
Другие страны
23 января 2024 г. 15:47

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы достигнутой с Римом договоренности отправлять африканских беженцев с территории Италии в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данный вопрос якобы обсуждался в ходе визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Стамбул 20 января.

Во время прогулки по городу ее сопровождал турецкий историк Ильбер Ортайлы. "Сообщения о том, что Ильбер Ортайлы, общавшийся с премьер-министром Италии Мелони, сообщил, что Италия хочет отправлять в Турцию африканских мигрантов, не соответствуют действительности. В ходе визита Мелони не было достигнуто никаких договоренностей и даже речь об этом не шла. Установлено, что утверждения о том, будто Италия будет отправлять беженцев из Африки в Турцию, получили распространение после публикации в газете Il Giornale", - говорится в сообщении центра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ankara denies plans to send African migrants from Italy to Türkiye

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi