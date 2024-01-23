Анкара опровергла данные о планах отправлять из Италии в Турцию африканских мигрантов

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы достигнутой с Римом договоренности отправлять африканских беженцев с территории Италии в Турцию.

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы достигнутой с Римом договоренности отправлять африканских беженцев с территории Италии в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данный вопрос якобы обсуждался в ходе визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Стамбул 20 января.

Во время прогулки по городу ее сопровождал турецкий историк Ильбер Ортайлы. "Сообщения о том, что Ильбер Ортайлы, общавшийся с премьер-министром Италии Мелони, сообщил, что Италия хочет отправлять в Турцию африканских мигрантов, не соответствуют действительности. В ходе визита Мелони не было достигнуто никаких договоренностей и даже речь об этом не шла. Установлено, что утверждения о том, будто Италия будет отправлять беженцев из Африки в Турцию, получили распространение после публикации в газете Il Giornale", - говорится в сообщении центра.