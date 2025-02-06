Анкара и Дамаск подготовят программу развития военного потенциала ВС Сирии

Турция и Сирия составят план действий по укреплению боеспособности сирийских вооруженных сил.

Турция и Сирия подготовят план действий по укреплению боеспособности сирийских вооруженных сил.

Как передает Report, об этом сообщает "Хюрриет" со ссылкой на неназванных представителей Минобороны Турции.

"В рамках требований нового сирийского правительства мы подготовим совместный рабочий план. Для развития возможностей сирийской армии мы предпримем конкретные шаги", - сообщили представители ведомства.

"Хюрриет" напоминает, что на этой неделе состоялся визит в Анкару президента Сирии в переходный период Ахмада аш-Шараа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и аш-Шараа обсуждали, в том числе, обеспечение безопасности на сирийской территории.