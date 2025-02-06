О нас

Анкара и Дамаск подготовят программу развития военного потенциала ВС Сирии

Анкара и Дамаск подготовят программу развития военного потенциала ВС Сирии Турция и Сирия составят план действий по укреплению боеспособности сирийских вооруженных сил.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 19:39
Анкара и Дамаск подготовят программу развития военного потенциала ВС Сирии

Турция и Сирия подготовят план действий по укреплению боеспособности сирийских вооруженных сил.

Как передает Report, об этом сообщает "Хюрриет" со ссылкой на неназванных представителей Минобороны Турции.

"В рамках требований нового сирийского правительства мы подготовим совместный рабочий план. Для развития возможностей сирийской армии мы предпримем конкретные шаги", - сообщили представители ведомства.

"Хюрриет" напоминает, что на этой неделе состоялся визит в Анкару президента Сирии в переходный период Ахмада аш-Шараа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и аш-Шараа обсуждали, в том числе, обеспечение безопасности на сирийской территории.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi