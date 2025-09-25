Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Анита Хиппер: Польша - суверенное государство и может действовать в рамках своих полномочий

    Польша - государство-член ЕС, действующее в рамках своих полномочий, а значит, если она видит угрозы собственной безопасности, то имеет законное право на оборону.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель службы внешней политики ЕС Анита Хиппер, комментируя планы Польши по оборонным поправкам в законодательство.

    Сообщается, что Польша рассматривает поправки, которые позволят уничтожать российские беспилотники над территорией Украины без предварительных консультаций с Европейским союзом и НАТО.

    Оценивая целесообразность таких действий, Хиппер отметила, что она не может говорить от имени Польши.

    "Прежде всего, позвольте мне подчеркнуть нашу твердую позицию по поддержке Украины и ее законного права на самооборону. Что касается Польши - это суверенное государство-член ЕС, действующее в рамках своих полномочий. Я не буду выступать от имени Польши, хотя хочу обратить ваше внимание на весьма содержательное выступление польской стороны на Генеральной Ассамблее ООН",- заявила она.

    Варшава обосновывает инициативу тем, что усиление российских атак с использованием дронов по объектам критической инфраструктуры Украины создает серьезные угрозы безопасности Польши, имеющей с ней общие протяженные границы в 535 км.

    С начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша остается одним из ключевых ее союзников, предоставив военную помощь на сумму более 3 миллиардов евро и приняв наибольшее количество украинских беженцев в ЕС.

