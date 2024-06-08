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Ангола и США подписали соглашение о военном сотрудничестве

Ангола и США подписали соглашение о военном сотрудничестве Правительства Анголы и США заключили соглашение о взаимодействии в сфере материального обеспечения военной техники.
Другие страны
8 июня 2024 г. 18:42
Ангола и США подписали соглашение о военном сотрудничестве

Правительства Анголы и США заключили соглашение о взаимодействии в сфере материального обеспечения военной техники.

Как передает Report, об этом сообщила газета Jornal de Angola.

По информации издания, Ангола намерена с помощью США расширить технические и операционные возможности своей армии. Речь идет о производстве современной техники, средств передвижения, мостоукладчиков, легких бронемашин и самолетов.

Соглашение подписали госсекретарь по материальным ресурсам и инфраструктуре в Министерстве национальной обороны и по делам ветеранов Анголы Афонсу Карлуш Нету и заместитель помощника шефа Пентагона Тресса Генов.

Дальнейшее укрепление связей в военной сфере и сотрудничества в области безопасности будет обсуждено в Луанде в 2025 году, как оговорено меморандумом о взаимопонимании 2017 года. На прошлой неделе министр национальной обороны и по делам ветеранов Анголы Жоау Эрнешту душ Сантуш посетил Пентагон, где встретился с американским коллегой Ллойдом Остином.

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