Ангела Меркель желает видеть немца на посту главы Еврокомиссии

© Deutsche Welle

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Кандидатом на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии станет председатель фракции канцлера Германии Ангелы Меркель в Европарламенте Манфред Вебер.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, его кандидатуру поддержала сама канцлер.

На национальном уровне М.Вебер является заместителем председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), региональной партии - партнера Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

Отмечается также, что германский канцлер хотела бы видеть на посту председателя Еврокомиссии немца и ради этого может отказаться от представления председателя Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана на должность главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).