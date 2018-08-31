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    Ангела Меркель желает видеть немца на посту главы Еврокомиссии

    © Deutsche Welle

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Кандидатом на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии станет председатель фракции канцлера Германии Ангелы Меркель в Европарламенте Манфред Вебер.

    Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, его кандидатуру поддержала сама канцлер.

    На национальном уровне М.Вебер является заместителем председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), региональной партии - партнера Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

    Отмечается также, что германский канцлер хотела бы видеть на посту председателя Еврокомиссии немца и ради этого может отказаться от представления председателя Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана на должность главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

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