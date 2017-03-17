Ангела Меркель впервые встретится с Дональдом Трампом

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу в Вашингтоне впервые встретится с новым президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС.

Заочно их отношения с самого начала складывались не самым лучшим образом. Теперь же у политиков появилась возможность в ходе личной беседы устранить недомолвки и сверить часы по целому ряду важных тем - будущему НАТО и трансатлантическому взаимодействию, отношениям с Россией, урегулированию кризиса на Украине и экономической повестке.

Изначально канцлер собиралась вылететь в понедельник вечером, однако ее планы нарушил циклон, приближавшийся к восточному побережью США.

Как заявляла ранее на этой неделе сама глава германского кабинета, "прямые переговоры всегда намного лучше" опосредованных контактов. Она также убеждена, что "лучше говорить друг с другом, чем друг о друге". И действительно, до сегодняшнего дня они лишь единожды общались по телефону, зато друг о друге успели сказать многое.