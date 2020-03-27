Ангела ​Меркель рассказала, как работает на домашнем карантине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на домашний карантин, продолжает работать по видеосвязи, но ей не хватает личных встреч с коллегами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сказала по итогам переговоров лидеров ЕС, которые прошли в формате видеоконференции. Речь Меркель транслировала пресс-служба правительства Германии в аудиоформате.

"У меня довольно много дел - видеоконференции или телефонные включения", - сказала она. "Немного недостает того, что я не могу, к примеру, лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей или что нет личных контактов", - добавила канцлер.

Отметим, что Меркель отправилась на домашний карантин в воскресенье после того, как стало известно, что врач, который делал ей прививку, несколькими днями позже сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас Меркель сделала уже два теста, оба они оказались отрицательными.