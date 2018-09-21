Ангела Меркель отказалась пожать руку Терезе Мэй

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель публично оскорбила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, отказавшись пожать ей руку, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел накануне на неформальной встрече лидеров стран Евросоюза в Зальцбурге.

Отмечается, что Т.Мэй стояла с группой европейских лидеров, когда к ним подошла А.Меркель. Премьер-министр улыбнулась и наклонилась к А.Меркель, однако последняя проигнорировала это и подошла к президенту Литвы Далие Грибаускайте.

Британские СМИ сообщают, что ранее А.Меркель в личной беседе заявила премьеру, что Великобритания должна "немного потерпеть" в переговорах по Brexit.