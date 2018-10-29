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    Ангела Меркель назвала время ухода из политики

    © Michele Tantussi/Getty Images

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Кенцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на предстоящем в декабре съезде Христианско-демократического союза.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом она сказала на встрече с руководством партии 29 октября.

    Отметим, что Ангела Меркель уже 18 лет возглавляет Христианско-демократический союз. После парламентских выборов она проиграла местные выборы в Гессене.

    Ангела Меркель родилась в Гамбурге 17 июля 1954 года. С 22 ноября 2005 года является канцлером Германии, а с 10 апреля 2000 года - председателем Христианско-демократического союза.

    Невыдвижение Ангелой Меркель своей кандидатуры на пост председателя партии также означает, что она не будет участвовать в очередных парламентских выборах. 

    В Кабмине ФРГ заявили, что А.Меркель намерена исполнять обязанности канцлера Германии до 2021 года. 

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