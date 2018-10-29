Ангела Меркель назвала время ухода из политики

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Кенцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на предстоящем в декабре съезде Христианско-демократического союза.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом она сказала на встрече с руководством партии 29 октября.
Отметим, что Ангела Меркель уже 18 лет возглавляет Христианско-демократический союз. После парламентских выборов она проиграла местные выборы в Гессене.
Ангела Меркель родилась в Гамбурге 17 июля 1954 года. С 22 ноября 2005 года является канцлером Германии, а с 10 апреля 2000 года - председателем Христианско-демократического союза.
Невыдвижение Ангелой Меркель своей кандидатуры на пост председателя партии также означает, что она не будет участвовать в очередных парламентских выборах.
В Кабмине ФРГ заявили, что А.Меркель намерена исполнять обязанности канцлера Германии до 2021 года.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости