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Ангела Меркель назвала имя своего преемника на посту канцлера Германии

Ангела Меркель назвала имя своего преемника на посту канцлера Германии Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета будущим канцлером Германии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
21 августа 2021 г. 15:13
Ангела Меркель назвала имя своего преемника на посту канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета будущим канцлером Германии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Выступая на предвыборном мероприятии в Берлине, она напомнила, что предстоящие выборы в бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание. А за всю 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем 50 лет.

"Это повод бороться, чтобы за этими годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия", - сказала Меркель.

Она добавила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности, первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними.

Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер. В Германии партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность, а после формирования правительства ее занимает претендент от старшего партнера в коалиции.

Меркель заявляла, что после этих выборов уйдет из политики.

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