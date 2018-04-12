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    Ангела Меркель: Германия не будет участвовать в авиаударах в Сирии

    Существует множество доказательств того, что за химатакой в Восточном Гуте стоит сирийский режим© REUTERS/ Max Rossi

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Германия не будет участвовать в авиаударах в Сирии".

    Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, касаясь возможных военных операций против Сирии. 

    На проведенной 12 апреля совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном канцлер Германии заявила, что существует множество доказательств того, что за химатакой в Восточной Гуте стоит сирийский режим.

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