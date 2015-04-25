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    ​Анджелина Джоли раскритиковала позицию ООН по сирийским беженцам - ВИДЕО

    Беженцы не смогут посетить заседание ООН, может быть, вам стоит приехать к ним?

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 24 апреля Анджелина Джоли посетила очередное заседание Совета Безопасности ООН, приняв участие в обсуждении сирийского кризиса.

    Как передает Report, Джоли, являющаяся посланницей доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, выступила с критикой в адрес организации, обвинив ООН в бездействии и нежелании принять меры для защиты беженцев.

    "Мы не можем смотреть на Сирию и не осознавать, что ООН совершенно не способна защитить невиновных. Никто не должен рисковать жизнями детей из-за нашей нерешительности", - заявила знаменитость.

    Актриса и режиссер, неоднократно посещавщая лагеря беженцев в Ираке, Ливане, Иордании и Турции, предложила членам СБ ООН самостоятельно встретиться с жертвами войны:

    "Беженцы не смогут посетить заседание ООН, может быть, вам стоит приехать к ним?"

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