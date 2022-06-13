Анджей Дуда: Польша нуждается в срочном замещении переданной Украине военной техники

Польша срочно нуждается в восполнении запасов военной техники, так как республика очень многое отдала Украине.

"Польша срочно нуждается в восполнении запасов военной техники, так как республика очень многое отдала Украине".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда.

Как напомнил польский лидер, Польша передала Украине "сотни танков, боевых машин, единиц артиллерии, а также беспилотники, ПЗРК, сотни тысяч боеприпасов, запасных частей и другого оборудования". "Это создало для министра обороны ощутимую необходимость пополнения запасов вооружения", - указал он, подчеркнув, что Польша передала Украине военную помощь минимум на 1,7 млрд долларов.

"Естественно, что мы ожидаем восполнения нехватки, которая появилась в наших запасах, также и в рамках механизмов поддержки от союзников", - отметил Дуда.

По его словам, необходимые закупки уже ведутся. "Но восполнение новым вооружением, которое еще только производится, это как минимум месяцы, а в основном годы. Мы же нуждаемся в быстром восполнении", - сказал президент.