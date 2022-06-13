О нас

Анджей Дуда: Польша нуждается в срочном замещении переданной Украине военной техники

Анджей Дуда: Польша нуждается в срочном замещении переданной Украине военной техники Польша срочно нуждается в восполнении запасов военной техники, так как республика очень многое отдала Украине.
Другие страны
13 июня 2022 г. 19:05
Анджей Дуда: Польша нуждается в срочном замещении переданной Украине военной техники

"Польша срочно нуждается в восполнении запасов военной техники, так как республика очень многое отдала Украине".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда.

Как напомнил польский лидер, Польша передала Украине "сотни танков, боевых машин, единиц артиллерии, а также беспилотники, ПЗРК, сотни тысяч боеприпасов, запасных частей и другого оборудования". "Это создало для министра обороны ощутимую необходимость пополнения запасов вооружения", - указал он, подчеркнув, что Польша передала Украине военную помощь минимум на 1,7 млрд долларов.

"Естественно, что мы ожидаем восполнения нехватки, которая появилась в наших запасах, также и в рамках механизмов поддержки от союзников", - отметил Дуда.

По его словам, необходимые закупки уже ведутся. "Но восполнение новым вооружением, которое еще только производится, это как минимум месяцы, а в основном годы. Мы же нуждаемся в быстром восполнении", - сказал президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi