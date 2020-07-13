Анджей Дуда лидирует на президентских выборах в Польше

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши по результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк.
Голосование во втором туре выборов президента Польши состоялось в минувшее воскресенье.
"Пока не поступило 9 протоколов. Данные протоколов 27 222 округов, что составляет 99,97%, свидетельствуют о том, что за Анджея Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а за Рафала Тшасковского — 48,79%", — сказал Марчиняк.
Он уточнил, что протоколы комиссий, в частности, еще не поступили с участков в Бельгии и Великобритании.