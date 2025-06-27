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Андрей Сибига: Европейские страны должны усилить давление на Россию

Андрей Сибига: Европейские страны должны усилить давление на Россию Андрей Сибига: Европейские страны должны усилить давление на Россию
Другие страны
27 июня 2025 г. 13:06
Андрей Сибига: Европейские страны должны усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейские страны усилить давление на Россию.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, выступая на международной конференции по санкциям в Киеве, министр отметил, что Москва отвергла все конструктивные предложения о прекращении огня и мирные усилия США.

"Должны быть введены серьезные санкции. Если мы их не применим с координацией между основными союзниками и странами, потом будет слишком поздно. На встрече с коллегами из стран-членов НАТО в Гааге я почувствовал, что уровень их понимания угроз, исходящих от России, растет. Действительно, мы все находимся на решающем этапе современной истории", - сказал глава МИД Украины.

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Версия на азербайджанском языке Andrey Sibiqa: Avropa ölkələri Rusiyaya təzyiqi artırmalıdır

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