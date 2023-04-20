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Анатолий Носатый: Молдова не оказывает военную помощь Украине

Анатолий Носатый: Молдова не оказывает военную помощь Украине Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый опроверг информацию СМИ о поставках республикой Украине военной техники советского образца.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 02:21
Анатолий Носатый: Молдова не оказывает военную помощь Украине

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый опроверг информацию СМИ о поставках республикой Украине военной техники советского образца.

Как передает Report, об этом заявил он в интервью телеканалу TVR Moldova.

"Учитывая свой статус нейтралитета, Молдова не поставляла военную технику, запасные части к ней или другую военную помощь Украине. Мы отправляли туда только гуманитарную помощь", - сказал глава ведомства.

Ранее власти Украины попросили Молдову рассмотреть возможность передачи шести самолетов МИГ-29, которые республика выставляла на продажу, однако получили отказ. При этом Носатый отмечал, что молдавские военные готовы помочь Украине в разминировании территорий после завершения конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Moldovanın müdafiə naziri ölkəsinin Ukraynaya hərbi yardım göndərmədiyini açıqlayıb

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