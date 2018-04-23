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    Анархисты забросали краской французское посольство в Афинах

    Сообщается, что полиция задержала одного из нападавших

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Участники группировки анархистов "Рубикон" забросали краской здание посольства и консульства Франции в греческой столице, выражая протест против участия Парижа в ударах по Сирии.

    Как передает Report, об этом пишет издание Kathimerini.

    Сообщается, что полиция задержала одного из нападавших.

    По информации журналистов, группировка на своем сайте также выразила солидарность с участниками забастовок профсоюзов во Франции.

    Во внешнеполитическом ведомстве Греции осудили нападение на дипломатическую миссию и заявили, что власти ведут розыск подозреваемых для привлечения к ответственности.

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