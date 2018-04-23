Анархисты забросали краской французское посольство в Афинах

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Участники группировки анархистов "Рубикон" забросали краской здание посольства и консульства Франции в греческой столице, выражая протест против участия Парижа в ударах по Сирии.

Как передает Report, об этом пишет издание Kathimerini.

Сообщается, что полиция задержала одного из нападавших.

По информации журналистов, группировка на своем сайте также выразила солидарность с участниками забастовок профсоюзов во Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве Греции осудили нападение на дипломатическую миссию и заявили, что власти ведут розыск подозреваемых для привлечения к ответственности.