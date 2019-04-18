СМИ: анархисты Греции взяли ответственность за взрыв гранаты у посольства России в марте

Ранее не известная греческая анархистская организация "Заговор мести" взяла ответственность за взрыв гранаты 22 марта у полицейской будки возле консульского отдела посольства РФ в Афинах.

Об этом сообщил в четверг портал In.gr, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам портала, группировка на анархистском сайте заявила, что осуществила эту акцию в "знак солидарности с российскими анархистами, арестованными ФСБ 1 февраля 2019 года".

Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС представитель по печати министерства по делам защиты граждан Теодорос Хронопулос, граната, которую неизвестные бросили 22 марта в полицейскую будку возле консульского отдела посольства РФ в Афинах, была оборонного типа. Неизвестные кинули ее примерно около четырех часов утра по местному времени в полицейскую будку у консульского отдела посольства РФ в Афинах. Произошел взрыв. Он был слабой мощности, нанес только небольшой материальный ущерб, сказал Хронопулос.

Расследование инцидента проводит антитеррористическое подразделение полиции. О результатах расследования пока не сообщалось.