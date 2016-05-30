Прокурор: Анализ данных, полученных при обыске в Google France, может занять годы

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Анализ сведений, полученных в ходе обыска во французском офисе Google в рамках дела об уклонении от уплаты налогов, может занять многие месяцы и даже годы. Как сообщает Report со ссылкой на газету Figaro, об этом заявила финансовый прокурор Элиан Улет.

Она добавила, что в обысках в Google France участие принимали 96 человек, в том числе 25 компьютерных экспертов.

На прошлой неделе во французской штаб-квартире Google в IX округе Парижа прошли обыски.

В конце февраля во Франции появились сообщения о том, что власти подозревают Google в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,6 млрд. евро.