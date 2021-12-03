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Аналитики: Уровень безработицы в США снизится до 4,5%

Аналитики: Уровень безработицы в США снизится до 4,5% Безработица в США в ноябре снизилась до 4,5% с 4,6% в октябре, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 550 тыс. после роста на 531 тыс. месяцем ранее.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 09:48
Аналитики: Уровень безработицы в США снизится до 4,5%

Безработица в США в ноябре снизилась до 4,5% с 4,6% в октябре, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 550 тыс. после роста на 531 тыс. месяцем ранее.

Как передает Report, такие прогнозы дают аналитики.

Министерство труда США опубликует статистику по безработице сегодня днем.

Помимо этого, ожидается публикация композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны за ноябрь. Аналитики полагают, что показатель вырос до 55,8 пункта с 54,2 пункта в октябре, как и показала предварительная оценка.

Также будут обнародованы данные о розничных продажах в еврозоне в октябре. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель вырос на 0,2% после снижения на 0,3% в сентябре, а в годовом — на 1,2%.

Вечером американский Институт управления поставками информирует о показателях индекса деловой активности в сфере услуг США. Аналитики полагают, что показатель в ноябре снизился до 65% с 66,7% в октябре.

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