Аналитики: Китай может отказаться от коронавирусных ограничений раньше срока

Власти Китая могут отказаться от политики нулевой терпимости к коронавирусу до апреля - раньше ожидаемого срока. Пойти на этот шаг в КНР могут из-за протестов, начавшихся в стране на фоне очередного ужесточения коронавирусных ограничений.

Власти Китая могут отказаться от политики нулевой терпимости к коронавирусу до апреля - раньше ожидаемого срока. Пойти на этот шаг в КНР могут из-за протестов, начавшихся в стране на фоне очередного ужесточения коронавирусных ограничений.

Как передает Report, такой прогноз сделали аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs Group.

Банк прогнозирует 30%-ную вероятность того, что Китай откажется от всех ограничений до второго квартала 2023 года.

"Правительству, возможно, скоро придется выбирать между расширением ограничений и новыми вспышками COVID", - заявили в банке.

Другие аналитики, в том числе из Commerzbank AG, отмечают, что из-за недовольства ограничениями растет давление на властей КНР.

"Без четких указаний сверху местные чиновники склонны перестраховываться, придерживаясь существующей политики нулевой терпимости", - пояснил глава отдела экономики КНР в Macquarie Group Ларри Ху.

Тем временем главный специалист по Китаю в Hang Seng Bank Дэн Ван убеждена, что скорая отмена ограничений маловероятна. В противном случае, по ее словам, есть риск скачка смертности из-за COVID-19.

В ноябре в Китае снова ухудшилась эпидемиологическая ситуация, в отдельных регионах отмечаются локальные вспышки коронавируса. Для борьбы с пандемией власти вводят строгие локальные локдауны и обязательное ПЦР-тестирование. Из-за этого в стране на прошлой неделе начались акции протеста.