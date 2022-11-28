О нас

Аналитики: Китай может отказаться от коронавирусных ограничений раньше срока

Аналитики: Китай может отказаться от коронавирусных ограничений раньше срока Власти Китая могут отказаться от политики нулевой терпимости к коронавирусу до апреля - раньше ожидаемого срока. Пойти на этот шаг в КНР могут из-за протестов, начавшихся в стране на фоне очередного ужесточения коронавирусных ограничений.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 09:58
Аналитики: Китай может отказаться от коронавирусных ограничений раньше срока

Власти Китая могут отказаться от политики нулевой терпимости к коронавирусу до апреля - раньше ожидаемого срока. Пойти на этот шаг в КНР могут из-за протестов, начавшихся в стране на фоне очередного ужесточения коронавирусных ограничений.

Как передает Report, такой прогноз сделали аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs Group.

Банк прогнозирует 30%-ную вероятность того, что Китай откажется от всех ограничений до второго квартала 2023 года.

"Правительству, возможно, скоро придется выбирать между расширением ограничений и новыми вспышками COVID", - заявили в банке.

Другие аналитики, в том числе из Commerzbank AG, отмечают, что из-за недовольства ограничениями растет давление на властей КНР.

"Без четких указаний сверху местные чиновники склонны перестраховываться, придерживаясь существующей политики нулевой терпимости", - пояснил глава отдела экономики КНР в Macquarie Group Ларри Ху.

Тем временем главный специалист по Китаю в Hang Seng Bank Дэн Ван убеждена, что скорая отмена ограничений маловероятна. В противном случае, по ее словам, есть риск скачка смертности из-за COVID-19.

В ноябре в Китае снова ухудшилась эпидемиологическая ситуация, в отдельных регионах отмечаются локальные вспышки коронавируса. Для борьбы с пандемией власти вводят строгие локальные локдауны и обязательное ПЦР-тестирование. Из-за этого в стране на прошлой неделе начались акции протеста.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Перехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
ФотоПерехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
26 ноября 2022 г. 13:15
Президент принял участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика
ФотоПрезидент принял участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"
26 ноября 2022 г. 03:48
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
25 ноября 2022 г. 20:00
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2022 г. 00:00
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi