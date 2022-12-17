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Аналитики ISW назвали цель визита Путина в Беларусь

Аналитики ISW назвали цель визита Путина в Беларусь Президент России Владимир Путин намерен оказать давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск, а также создать условия для нового наступления на Украину.
Другие страны
17 декабря 2022 г. 09:14
Аналитики ISW назвали цель визита Путина в Беларусь

Президент России Владимир Путин намерен оказать давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск, а также создать условия для нового наступления на Украину.

Как передает Report cо ссылкой на РБК Украина, об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Президент России Владимир Путин окажет давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск.

Кремль стремится использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью, считают аналитики ISW.

Лукашенко уже создает информационные условия, чтобы отклонить требования российской интеграции, как он это делал десятилетиями.

Лукашенко подчеркнул, что "Беларусью управляет никто, кроме нас", и что Беларусь готова строить отношения с Россией, но их связи "всегда должны исходить из того, что мы суверенное и независимое государство".

Лукашенко до сих пор в значительной степени сопротивлялся усиленным требованиям России об интеграции и отказывался задействовать белорусские силы для участия в российском вторжении в Украину.

Визит в Минск может указывать на то, что Путин пытается создать условия для возобновления наступления на Украину.

В настоящее время ISW оценивает вторжение России в Украину из Беларуси как низкое, но возможное. Маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки.

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