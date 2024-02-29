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Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны

Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны Создание технократического правительства в Палестине теоретически возможно, однако вряд ли оно может привести к прекращению огня.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны

Создание технократического правительства в Палестине теоретически возможно, однако вряд ли оно приведет к прекращению войны в Газе.

Об этом Report заявила старший аналитик по Палестине в Международной кризисной группе Тахани Мустафа, комментируя отставку правительства Палестины.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе и его правительство в понедельник подали прошение об отставке президенту Палестины Махмуду Аббасу, что многие наблюдатели считают первым шагом на пути к формированию новой технократической палестинской администрации для управления палестинскими территориями и наблюдения за восстановлением Газы после окончания конфликта с Израилем.

"Отставка правительства связана с посредническими усилиями с целью прекращения войны в секторе Газа, предоставлением международных гарантий по выводу израильских войск отсюда и снятию блокады с палестинского анклава", - отметил президент Махмуд Аббас. Однако, по мнению аналитика, создание технократического правительства на самом деле не решит ключевых проблем.

"Цель формирования нового правительства состоит в том, чтобы, по сути, реализовать планы, которые были у США по послевоенной перестройки Газы. Приведет ли это на самом деле к соглашению о прекращении огня и завершению боевых действий? Я настроена скептически, нынешняя израильская администрация заявляла о том, что не хочет, чтобы какое-либо образование, подобное палестинскому государству, управляло Газой после окончания войны", - подчеркнула она.

По словам Т.Мустафы, на данный момент израильская администрация абсолютно не верит ни в одного палестинского партнера.

"Конфликт в Израиле может завершиться только путем прекращения огня, обновления руководства Палестины и организации переговоров для решения вопроса о самоопределении Палестины", - подытожила Тахани Мустафа.

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Версия на азербайджанском языке Analitik: Fələstində texnokratik hökumətin yaradılması müharibəni bitirməyəcək
Версия на английском языке Analyst: Creating technocratic government in Palestine unlikely to end war

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