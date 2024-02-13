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Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры

Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры Пакистанский народ ожидает результаты сложных переговоров по созданию стратегических альянсов для оказания влияния на формирование правительства.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 17:29
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры

Пакистанский народ ожидает результаты сложных переговоров по созданию стратегических альянсов, что позволит сформировать новое правительство после выборов.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик и эксперт по Центральной Азии Мухаммад Али Паша.

По его словам, нынешний политический ландшафт в Пакистане неоднозначный, так как после голосования 8 февраля ни одна политическая партия не получила простого большинства.

"В ответ на это Пакистанская мусульманская лига-Наваз (PML-N) и Пакистанская народная партия (PPP) инициировали официальные консультации с целью формирования центристского правительства. Выбор времени для этих политических маневров имеет решающее значение, особенно с учетом того, что независимые кандидаты, поддерживаемые пакистанской партией "Движение за справедливость" (партия отбывающего наказание экс-премьера Имран Хана), в настоящее время лидируют на выборах в Национальную ассамблею. Однако, важным событием в этом процессе является установление официального контакта между PML-N и PPP", - считает эксперт.

Источники сообщают, что PPP и PML-N рассматривают уникальную возможность разделить между собой должность премьер-министра в течение пятилетнего срока полномочий Национального собрания. Этот инновационный подход направлен на укрепление сотрудничества и разделение власти между двумя основными политическими партиями, признавая необходимость стабильности и эффективного управления.

"По мере развития политической динамики нация ожидает результатов этих сложных переговоров, которые, несомненно, определят траекторию политического ландшафта Пакистана в ближайшие годы", - заключил М.Али Паша.

В Пакистане подвели итоги парламентских выборов, первое место заняли независимые кандидаты, в основном связанные с партией экс-премьера Имрана Хана. По данным Центральной избирательной комиссии, из 266 мест в нижней палате парламента (Национальной ассамблее) Пакистана 101 место завоевали независимые кандидаты. На втором месте оказалась партия экс-премьера Наваза Шарифа "Пакистанская мусульманская лига" - 75 мест. Третье место заняла левоцентристская Пакистанская народная партия Билавала Бхутто Зардари - 54 места.

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