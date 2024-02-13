Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры

Пакистанский народ ожидает результаты сложных переговоров по созданию стратегических альянсов для оказания влияния на формирование правительства.

Пакистанский народ ожидает результаты сложных переговоров по созданию стратегических альянсов, что позволит сформировать новое правительство после выборов.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик и эксперт по Центральной Азии Мухаммад Али Паша.

По его словам, нынешний политический ландшафт в Пакистане неоднозначный, так как после голосования 8 февраля ни одна политическая партия не получила простого большинства.

"В ответ на это Пакистанская мусульманская лига-Наваз (PML-N) и Пакистанская народная партия (PPP) инициировали официальные консультации с целью формирования центристского правительства. Выбор времени для этих политических маневров имеет решающее значение, особенно с учетом того, что независимые кандидаты, поддерживаемые пакистанской партией "Движение за справедливость" (партия отбывающего наказание экс-премьера Имран Хана), в настоящее время лидируют на выборах в Национальную ассамблею. Однако, важным событием в этом процессе является установление официального контакта между PML-N и PPP", - считает эксперт.

Источники сообщают, что PPP и PML-N рассматривают уникальную возможность разделить между собой должность премьер-министра в течение пятилетнего срока полномочий Национального собрания. Этот инновационный подход направлен на укрепление сотрудничества и разделение власти между двумя основными политическими партиями, признавая необходимость стабильности и эффективного управления.

"По мере развития политической динамики нация ожидает результатов этих сложных переговоров, которые, несомненно, определят траекторию политического ландшафта Пакистана в ближайшие годы", - заключил М.Али Паша.

В Пакистане подвели итоги парламентских выборов, первое место заняли независимые кандидаты, в основном связанные с партией экс-премьера Имрана Хана. По данным Центральной избирательной комиссии, из 266 мест в нижней палате парламента (Национальной ассамблее) Пакистана 101 место завоевали независимые кандидаты. На втором месте оказалась партия экс-премьера Наваза Шарифа "Пакистанская мусульманская лига" - 75 мест. Третье место заняла левоцентристская Пакистанская народная партия Билавала Бхутто Зардари - 54 места.