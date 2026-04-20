    Ана Брнабич: Сербия получила предварительное заключение по поправкам в законы о судебной реформе

    Белград получил предварительное заключение Венецианской комиссии по пакету поправок в судебно-правовые законы Сербии, итоговое заключение будет обнародовано в ближайшее время.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила председатель парламента Сербии Ана Брнабич.

    Брнабич отметила, что как только парламент получит итоговое заключение экспертной группы, начнется работа над поправками в законы.

    Спикер также обратила внимание на то, что после получения заключения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, до конца недели в нескольких городах Сербии пройдут общественные обсуждения, и эти законы станут приоритетными в парламенте.

    Брнабич добавила, что 13 марта в БДИПЧ был также направлен законопроект о финансировании политической деятельности, и по этому документу тоже ожидается заключение.

    Напомним, что в начале 2026 года в Сербии утвержден пакет законов, реформирующих судебную систему и прокуратуру, что вызвало резкую критику Еврокомиссии. Из-за этого, Белград может потерять до 1,5 млрд евро финансирования Европейского союза (ЕС).

