​Амстердам обесточен, аэропорт города отменил все рейсы

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Амстердам и большая часть провинции Северная Голландия в Нидерландах оказались обесточены из-за перегрузки сети.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, без света остались также жители городов Харлем и Алмере.

В Амстердаме в связи с аварией на высоковольтной станции без электроснабжения остались около 1 млн домов, офисов и больниц. Отключение парализовало движение железнодорожного транспорта в столичном районе, международный аэропорт Схипхол отменил все рейсы на прилет и вылет. Как сообщили представители воздушной гавани, все прибывающие самолеты направляются в другие аэропорты в регионе.

Сейчас электроснабжение в некоторых зданиях аэропорта восстановлено. Электричества не было чуть больше часа, в настоящее время питание некоторых зданий восстановлено, и мы надеемся, что в ближайшее время прилет и вылет самолетов возобновится", - отметили в аэропорту.

По данным местных СМИ, пока не удается наладить работу многих предприятий, светофоров, а также восстановить движение электропоездов по некоторым направлениям в Амстердаме, Роттердаме и ряде других городов провинций Флеволанд и Северная Голландия.

Причиной массового отключения электричества, согласно предварительным данным, стали неполадки в работе высоковольтной станции в городе Димен. На месте аварии работают специалисты. Сроки устранения проблемы не указываются.