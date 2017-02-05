Амон официально объявлен кандидатом в президенты Франции

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Бенуа Амон официально утвержден кандидатом в президенты Франции от социалистов.

Как передает Report, о его формальном выдвижении объявлено в воскресенье, 5 февраля, на съезде Французской социалистической партии.

Амон выступает, в частности, за введение безусловного базового дохода для всех французов в размере 750 евро к 2022 году. Такая политика предполагает выплату этой суммы каждому гражданину без необходимости выполнения какой-либо работы.

Основными соперниками Амона на выборах будут кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон, бывший министр экономики и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон, а также Марин Ле Пен из правопопулистского "Национального фронта".

Выборы нового президента Франции пройдут в два раунда 23 апреля и 7 мая 2017 года.