Amnesty International: Пандемия выявила неспособность мира сотрудничать на условиях равноправия

Пандемия COVID-19 обнажила разрушительные последствия злоупотреблений властью — как структурные, так и исторические

Пандемия COVID-19 обнажила разрушительные последствия злоупотреблений властью — как структурные, так и исторические. Необходимо создать равенство доступа к вакцинации внутри стран и между государствами.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Международной неправительственной организации Amnesty International за 2020−2021 годы.

"Пандемия COVID-19, возможно, не определяет, кто мы, но совершенно точно она акцентировала то, какими мы быть не должны. Отчётливо видя это, люди восстали. Восстали против неравенства, против полицейского насилия, слишком часто обращённого против чернокожих, меньшинств, малоимущих и бездомных людей. Восстали против исключённости, патриархата, ненавистнической риторики и безжалостности шовинистического руководства. Требования движений "Black Lives Matter" и "MeToo" отозвались по всему миру", - говорится в докладе.

Наряду с этим, как отмечают авторы отчета, пандемия "увеличила и масштабы посредственности и лживости, эгоизма и обмана среди мировых политических лидеров": "Когда я пишу эти строки, богатейшие страны почти монопольно завладели всеми мировыми запасами вакцин, а беднейшие страны встали перед перспективой тяжелейших последствий для здоровья людей и прав человека и, следовательно, долгосрочного социально-экономического спада. В то время как миллионы людей умирают и ещё миллионы лишаются средств к существованию, как нам относиться к тому, что состояние богатейших людей планеты увеличилось, доходы технологических компаний-гигантов взлетели, а фондовые рынки во всех мировых финансовых центрах демонстрируют рост? И самое главное, что они могут предложить, чтобы справедливо разделить бремя пандемии, чтобы обеспечить устойчивое, справедливое и равноправное восстановление после неё? По состоянию на начало 2021 года они так и не нарушили своё молчание по этому поводу. Как вышло, что снова — и в этот раз в условиях пандемии — глобализация экономики означает, что самым неимущим приходится отдавать больше всех?"

По мнению авторов доклада, пандемия жёстко высветила неспособность мира эффективно сотрудничать на условиях равноправия: "Власти должны незамедлительно принять меры к ускорению производства вакцин и всеобщему обеспечению ими. Это самая базовая, даже элементарная проверка на способность мира к сотрудничеству: думать глобально, действовать локально, планировать на долгосрочную перспективу". Также необходимо создать равенство доступа к вакцинации внутри стран и между государствами. Требуется сотрудничество между странами, чтобы гарантировать наличие приемлемых, недорогих, доступных вакцин и лечения для всех.

Когда была объявлена пандемия COVID-19, государства постоянно говорили о неотложной необходимости её обуздания, смягчения её последствий и борьбы с нею, причём при полном соблюдении прав человека. И хотя Механизм Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX представляет собой положительный пример глобальной инициативы по обеспечению большего числа стран вакцинами, его работу подорвал отказ от участия в нём России и США, а также сосредоточение вакцин в богатых странах и нежелание компаний делиться интеллектуальной собственностью.

Более 90 государств ввели ограничения на экспорт, нарушившие поставки медицинского оборудования, СИЗ, фармацевтической продукции и продовольствия. Богатые страны также блокировали принятие предложения Всемирной торговой организации о временном отказе от прав интеллектуальной собственности на продукцию, связанную с COVID19, что позволило бы обеспечить её всеобщую доступность. Разногласия между США и Китаем в Совете безопасности ООН по поводу упоминания ВОЗ задержали принятие резолюции о глобальном трёхмесячном прекращении боевых действий для борьбы с COVID-19.

Несмотря на то что «большая двадцатка» договорилась об ограниченной приостановке погашения долгов беднейшими странами, она так и не выработала какой-то собственной общей цели по скоординированному, крупномасштабному ответу на кризис.