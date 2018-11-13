Amnesty International лишила лидера Мьянмы своей высшей награды

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Правозащитная организация Amnesty International лишила лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи звания "Посол совести", которого она была удостоена в 2009 году, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

В письме генерального секретаря организации Куми Найду говорится, что награда Аун Сан Су Чжи отзывается из-за "постыдного предательства ценностей", которые она прежде защищала.

В своем заявлении Найду отметил, что лидер Мьянмы не использовала свой политический и моральный авторитет для защиты прав человека, равенства и справедливости в Мьянме, а также для предотвращения убийств мусульман народности рохинья, совершенных мьянманскими военными.

"Мы крайне опечалены тем, что вы больше олицетворяете собой символ надежды, смелости и незыблемой защиты прав человека",- говорится в письме генсека организации.

Атаки на мусульман в провинции Аракан на севере Мьянмы усилились 25 августа 2017 года и предпринимаются под предлогом "борьбы с вооруженными боевиками".

Начиная с 1970-х годов, мусульмане-рохинья в Мьянме подвергаются систематическим нападкам и этническим чисткам. По данным ООН, число жителей провинции Аракан, бежавших в Бангладеш, превысило 700 тысяч.