Число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет

В 2022 году количество смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет.
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По ее сведениям, в 2022 году к смерти были приговорены и приговор был осуществлен для 883 человек в 20 странах. Это на 53% больше, чем годом ранее.
Отмечается, что резкий рост числа казней пришелся на страны Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь показатели выросли с 520 случаев в 2021 году до 825 в 2022 году.
В списке приводятся такие страны, как Китай, Иран, США, Северная Корея, Йемен, Египет.