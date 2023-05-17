Число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет

Число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет

В 2022 году количество смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет.

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