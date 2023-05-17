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Число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет

Число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет В 2022 году количество смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет.
Другие страны
17 мая 2023 г. 03:22
Число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет

В 2022 году количество смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет.

Как передает Report, такие цифры приводит международная правозащитная организация Amnesty International.

По ее сведениям, в 2022 году к смерти были приговорены и приговор был осуществлен для 883 человек в 20 странах. Это на 53% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что резкий рост числа казней пришелся на страны Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь показатели выросли с 520 случаев в 2021 году до 825 в 2022 году.

В списке приводятся такие страны, как Китай, Иран, США, Северная Корея, Йемен, Египет.

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