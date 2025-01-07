Амман и Дамаск договорились создать совместный комитет для охраны сирийско-иорданской границы

Амман и Дамаск достигли соглашения о формировании совместного комитета по обеспечению безопасности на сирийско-иорданской границе.

Амман и Дамаск достигли соглашения о формировании совместного комитета по обеспечению безопасности на сирийско-иорданской границе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил во вторник глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

"Мы обсуждали охрану границ, особенно в том, что касается угрозы контрабанды оружия и наркотиков. Наша безопасность едина, мы будем действовать сообща, чтобы противостоять общим угрозам", - сказал он на пресс-конференции в Аммане с министром иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани.

В свою очередь глава МИД Сирии заверил, что при новой сирийской администрации Иордания больше не будет сталкиваться с проблемой наркотрафика.

"Когда речь идет о перевозке наркотиков, мы обещаем, что с ними покончено. Мы готовы интенсивно сотрудничать по этому вопросу", - сказал он.

Также аш-Шибани заявил, что частичная отмена санкций США против Сирии должна стать шагом к их полному снятию.