Проармянскому сенатору из США предъявлены обвинения в коррупции

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сенатору-демократу Роберту Менендесу предъявлены обвинения в коррупции, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press. Report напоминает, что Р.Менендес, активно поддерживающий Армению и армянское лобби, предположительно использовал свое служебное положение для помощи своему знакомому, взамен получая от него подарки.

Напомним, что именно Р. Менендес в своей время активно противодействовал назначению Метью Брайза на пост посла США в Азербайджане.

До января текущего года Менендес занимал пост председателя комитета по иностранным делам в сенате конгресса США. В этой должности политик неоднократно высказывался в поддержку ужесточения американских санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. В декабре минувшего года сенатор стал одним из авторов нашумевшего законопроекта, который, помимо усиления санкционного давления на РФ, предполагал расширение американской военной помощи Киеву.