Американского сенатора заподозрили в причастности к коррупции

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Представитель Демократической партии в сенате Конгресса США Гэрри Рид (от штата Невада) заподозрен в штате Юта в причастности к коррупции. Об этом информировал в среду генеральный прокурор округа Дэвис Трой Ролингс, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Он отказался раскрыть, какие конкретно противоправные деяния инкриминируются лидеру демократического меньшинства в сенате. Ролинс, однако утверждал, что подозрения основываются на информации, полученной от проверенных свидетелей. "Проигнорировать сведения многочисленных свидетелей и источников значило бы, что я либо слеп, либо халатен", - подчеркнул Ролингс.

Тем не менее, пока официальные обвинения сенатору не предъявлены.

Представитель политика Кристен Ортмэн отвергла подозрения начисто и в ответ обвинила лично прокурора Ролингса в популизме. Ролингс "использует имя сенатора Рида, чтобы привлечь внимание к своей персоне и продвинуться вверх в своей политической карьере, поэтому каждые шесть месяцев он пытается попасть на передовицы газет, муссируя одни и те же необоснованные обвинения", отметила она.

Генпрокурор в настоящий момент ведет следствие по делу двух бывших генпрокуроров штата, которые поочередно занимали данный пост в течение 13 лет. Они были арестованы минувшим летом и обвинены в коррупции. По данным следствия, они в обмен на услуги неоднократно помогали знакомому предпринимателю избежать наказания за мошенничество в области разработки программного обеспечения. Оба экс-прокурора отвергли эти обвинения, судебные разбирательства в их отношении назначены на 2016 год.