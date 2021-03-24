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Американское СМИ объяснило, почему США не выигрывают войны

Американское СМИ объяснило, почему США не выигрывают войны Соединенные Штаты проигрывают войны из-за действий своих же политиков
Другие страны
24 марта 2021 г. 18:44
Американское СМИ объяснило, почему США не выигрывают войны

Соединенные Штаты проигрывают войны из-за действий своих же политиков.

Как передает Report, об этом заявил в статье для National Review эксперт Лоуренс Корб.

Он напомнил, что за последние годы Вашингтон так и не смог повлиять на ситуацию в Афганистане, а теперь сокращает военный контингент в Ираке.

Корб считает, что США необоснованно обвинили Ирак в создании оружия массового поражения, которое в итоге так и не обнаружили. При этом американцы установили контроль над местной нефтью, однако доходы от ее продажи делят между влиятельными кланами и частными военными компаниями.

Анализируя события в Афганистане, специалист подчеркивает, что армия США не смогла добиться преобразований в этой стране, а за следующие 20 лет нанесла непоправимый ущерб своей репутации.

По мнению автора материала, американские Вооруженные силы давно не способны "распространять демократию" в мире. Кроме того, Корб задался вопросом, осталась ли демократия в самих Соединенных Штатах.

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