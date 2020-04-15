Американский врач: США припозднились с введением карантинного режима - ИНТЕРВЬЮ

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу жертв коронавирусной пандемии. В Соединенных Штатах 614 246 человек заразились инфекцией, а 26 064 умерли от коронавируса. Глава Хирургического Центра (The Surgical Center) в Вашингтоне, американский врач, доктор Захир Халиг (Khalique) оценил текущую ситуацию в интервью специальному корреспонденту Report.

- Как по-вашему, ситуация в США настолько плачевна, как пишут СМИ?

- Да, я не могу сказать, что ситуация хорошая. Больше всего жертв от коронавируса в городах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Мичиган. В США практически 50% инфицированных умирают. На самом деле, по сравнению с прошлой неделей можно увидеть относительный прогресс. Последние два дня мы слышим относительно радостные новости. В Нью-Йорке уже наблюдается снижение числа инфицированных и умерших от коронавируса. Хоть это и не очень серьезный показатель, но все же отрадный. Потому что цифры не растут, и я думаю, что они будут постепенно уменьшаться.

- Почему здравоохранительная система такой сверхдержавы, как США, не смогла пройти испытание коронавирусом? Ситуация в здравоохранении США и правда не радужная?

- В любом случае мы не можем говорить, что система здравоохранения США рухнула, развалилась. Однако выявилось, что она не на достаточном уровне. Потому что мы зависим от других стран в вопросе обеспечения медицинскими принадлежностями. Даже в обычные дни имелась нехватка медицинских принадлежностей. Коронавирус же обнажил нынешнюю ситуацию в системе здравоохранения США. Как врачи, медработники могут защитить свое здоровье, если не хватает медицинских принадлежностей? Поэтому мы ежедневно видим медработников, проводящих акции перед больницами. Большинство даже уволилось. Стремительное распространение коронавируса на территории страны привело к переполнению больниц. В результате закончились комплекты тестов, ситуация значительно осложнилась. И тем не менее, я надеюсь, что в ближайшее время мы продолжим нашу нормальную жизнь.

Все операции в США уже отложены. Больницы обслуживают только пациентов с коронавирусом. Сегодня ситуация в вашингтонских больницах еще более плачевная. Думаю, понадобится как минимум год, чтобы система здравоохранения США пришла в себя.

- Как вы думаете, в чем причина столь быстрого распространения коронавируса в Нью-Йорке?

- По информации, уровень заражения коронавирусом в Нью-Йорке выше из-за большого потока людей из Европы. Однако я так не думаю. Это не имеет ничего общего с темой. Основной проблемой является отсутствие необходимых мер по предотвращению распространения коронавируса. В Нью-Йорке, особенно на Манхэттене, люди до последних недель продолжали свою повседневную жизнь, ни на что не обращая внимания. Метро все еще работает, и вирусы, живущие в подземном транспорте, ставят всех под угрозу. Карантин был введен слишком поздно. До последней недели прошлого месяца тысячи сегодняшних жертв были потенциальными носителями коронавируса в Нью-Йорке и продолжали распространять инфекцию. Сегодня в США правила карантина соблюдают и остаются дома люди среднего и высшего класса. Американцы не соблюдают многих правил, большинство людей находятся на улицах. Строительные компании продолжают деятельность, и там работают сотни людей.

- Недавно объявили, что в лабораториях США началось тестирование на людях нескольких вакцин от коронавируса. Ожидается ли какой-то положительный результат?

- Об этом говорят все, но я не смогу многого рассказать о вакцине. Знаю лишь, что даже если вакцина найдется, ее нельзя будет использовать на больных в ближайшее время. Производство вакцин и отправка в страны требует не менее 4-6 месяцев. Будем надеяться на помощь Бога.

Вусала Аббасова