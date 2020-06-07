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Американский сенатор обвинил Китай в саботаже разработки вакцины от коронавируса

​Американский сенатор обвинил Китай в саботаже разработки вакцины от к

Рик Скотт

Американский сенатор Рик Скотт обвинил Китай в попытке "замедлить и саботировать" разработку вакцины от коронавируса на Западе.

Как передает Report со ссылкой на BBC, Cкотт сообщил, что располагает доказательствами этого, однако пока не может привести ни их, ни их источник. Он считает, что китайские власти пытаются замедлить разработку вакцины на Западе, так как хотят доминировать в мире.

По словам сенатора, если Великобритания или США первыми разработают вакцину, то они поделятся ею со всем миром, в то время как Китай не сделает этого.

В начале мая Associated Press со ссылкой на документы Министерства внутренней безопасности США сообщило, что американская разведка нашла причину сокрытия данных о коронавирусе в Китае. Как считают в США, Пекин сделал это для того, чтобы успеть накопить необходимые медикаменты для лечения больных. Американский президент Дональд Трамп называл коронавирус "подарком из Китая" и угрожал, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 Вашингтон может порвать отношения с Пекином.

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