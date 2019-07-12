Американский самолет совершил экстренную посадку в Небраске из-за возгорания - ВИДЕО

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Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявили в ВВС Национальной гвардии штата Небраска, представители которого участвовали в спасательной операции, инцидент произошел на борту самолета, который вылетел из Оклахомы.

"Из-за скорости и всего остального не всегда можно увидеть возгорание в двигателе. Когда самолет замедлился для посадки, мы увидели, что он горит", - сообщил глава местной пожарной службы Скотт Осандер.

После приземления в аэропорту Линкольна шесть человек, находившихся в самолете, благополучно эвакуировали при помощи трапа.