​Американский миллиардер выбыл из президентской гонки

Миллиардер Том Стайер, которого президент США Дональд Трамп окрестил "лузером" и "мини-Майком" (Майкл Блумберг), выбывает из президентской гонки в США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

На праймериз среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина Стайер оказался на третьем месте.

Как отмечает телеканал, Стайер потратил "непомерные" суммы собственных денег на гонку, уступив в этом плане лишь другому миллиардеру - бывшему мэру Нью-Йорка Майку Блумбергу.

Одним из главных предвыборных обещаний Стайера было "оказать давление на конгресс, чтобы призвать к ответу Трампа" через процедуру импичмента.