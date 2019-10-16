Американский миллиардер из-за шутки лишился более 600 млн долларов

Компания американского миллиардера Кеннета Фишера Fisher Investments потеряла более 600 миллионов долларов из-за скандального выступления своего основателя, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Во время выступления на конференции в Сан-Франциско 68-летний финансист сравнил работу с клиентами в этой сфере с соблазнением женщины, а также пошло пошутил. Гости мероприятия не оценили слова Фишера, посчитав его ремарки "сексистскими". Разгорелся скандал, после которого инвестору пришлось извиняться за это выступление.

На волне критики штат Мичиган отозвал из Fisher Investments 600 миллионов долларов пенсионных инвестиций, которые находились у фонда в управлении.

Пенсионный фонд штата Филадельфия также планирует вывести из управления 54 миллиона долларов. Возможность разрыва отношений с фондом Фишера рассматривает компания Fidelity Investments и пенсионный фонд штата Флорида, которые доверили Fisher Investments 500 миллионов долларов.