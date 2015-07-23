​Американским хакерам удалось перехватить управление автомобилем через интернет

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Двум программистам в США удалось через интернет взять под контроль электронику автомобиля и дистанционно управлять им, в том числе глушить и запускать двигатель и приводить в действие или наоборот отключать тормозную систему.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, бывший компьютерщик Агентства национальной безопасности США Чарли Миллер, работающий в настоящее время в компании Twitter, и сотрудник фирмы IOActive, специализирующейся на компьютерной безопасности, Крис Валасек продемонстрировали журналисту издания, что они могут перехватить управление автомобилем Jeep Cherokee, за рулем которого тот сидел. Во время теста в районе города Сент-Луис (штат Миссури) Миллер и Валасек, находясь на расстоянии нескольких километров, смогли взять под контроль электронику двигавшейся по шоссе машины. Они включали и выключали кондиционер, радиостанцию, стеклоочистители, форсунки стеклоомывателя. Кроме того, программисты показали, что при желании могут заглушить двигатель, отключить тормозную систему и закрыть автомобиль.

Миллер и Валасек пояснили, что организовали эту демонстрацию специально, чтобы проинформировать потребителей об уязвимости автомобильной электроники. "Сотни, тысячи машин на дорогах не имеют достаточной защиты", - подчеркнул Миллер.

Эксперты пояснили, что с октября 2014 года сотрудничают с компанией Fiat Chrysler, которая выпускает Jeep Cherokee, и помогают ей разработать обновление программного обеспечения, которое закроет лазейки для хакеров. Представители автогиганта сообщили, что такие механизмы уже созданы.

"Программное обеспечение в автомобилях, так же как и в смартфонах или планшетах, может нуждаться в обновлениях для улучшения защиты и уменьшения риска несанкционированного и незаконного получения доступа к системе", - отметили они. Вместе с тем, по сведениям СМИ, новые программы установлены к настоящему времени далеко не на всех автомобилях.